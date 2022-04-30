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    Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

    Türk futbolunun efsanesi Fatih Terim'in belgeselini çeken Netflix'in ne zaman yayınlayacağı merak konusu oldu. Peki, Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 14:16
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    Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

    Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin seçimi kazanmasına neden olan Fatih Terim, geçtiğimiz aylarda gönderildi.

    Üst üste alınan başarısız sonuçlar ve yönetimdeki bazı isimlerin Terim'i istememesi, gönderilmesinde önemli bir etken oldu.

    Ancak Fatih Terim'in gönderilmesi Galatasaray ve Türk futbolunun efsanesi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

    Bunu bilen ve yaptığı projelerle dikkati çeken Netflix, Fatih Terim'in belgesini çekti ve Türk futbolseverlere sürpriz yaptı.

    Netflix'in geçtiğimiz yıl duyurduğu Fatih Terim belgeseli için arık geri sayım başlarken, "Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...

    Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak?

    Netflix, Fatih Terim adına yapılan belgeselin adının TERİM olacağını duyurdu. İlk Grande olarak düşünülen belgeselin adı resmi olarak TERİM oldu.

    Netflix'in büyük bir merakla beklenen Terim belgelesini Mayıs ayı içinde yayınlaması bekleniyor.

    Fatih Terim belgeseli ne zaman yayınlanacak? #1


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