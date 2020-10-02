Fatih Terim: Belhanda gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok

Fatih Terim: Belhanda gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rangers'a 2-1 yenildikleri maçın ardından Belhanda hakkında konuştu. Terim, yönetimi de eleştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off mücadelesinde deplasmanda G.Rangers ile karşı karşıya geldi.

Rakibine 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, Avrupa defterini kapattı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, yönetimi eleştirdi.

67 yaşındaki teknik adamın sözleri şu şekilde:

"YÖNETİM SATMA KONUSUNDA BECERİKLİ DEĞİL"

"Yönetim yapmak için uğraştı, olmadı. Özellikle satma konusunda becerikli olamadığımız çok açık, bunu söyleyince alınıyor bazıları ama bu çok açık."

"Hakikaten çok üzgünüm, buradan başka bir skorla çıkabilirdik. Teknik adına, taktik adına herkes hazırdı, herkes motiveydi ama saha içinde 'idare etmek', bazı arkadaşlarımız için olmadı."





"BELHANDA GİTMEK İSTİYORSA, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

"Gitmek isteyen kim varsa... Burası Galatasaray! 6. maçı, 4 de hazırlık desek 10 maç geride kaldı. 2 aydır çalışıyoruz. Kiralık ne kadar mantıklı... Satın alamayacağımıza göre, bence ocak ayına kadar ona göre davranabiliriz."

"Belhanda eğer gitmek istiyorsa yapacak bir şey yok. Belhanda'nın bildiği bir şey vardır, zaten yılan hikayesine döndü. Gitti, gidiyor, geldi, geliyor, yok Arabistan'a gidiyor, yok Nice'e gidiyor. Zaten 2-3 günümüz var, belli olur."