Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'yi ilk 11'e almadı

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da yönetimle sorunlar yaşayan Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli, Fatih Terim'in ilk 11 tercihinde yer almadı.

Galatasaray'da bir süredir maaş problemleri nedeniyle gündemden düşmeyen Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli Alanyaspor maçında teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'e alınmadı.

Bir süredir taraftar tarafından takımı sabote ettikleri eleştirilerine maruz kalan iki futbolcu yönetimle de birçok konuda ters düşüyordu.

Pandemi döneminde bütün futbolcuların maaşlarından feragat etmesine rağmen alacaklarında indirim yapmayan Belhanda ve Feghouli, Mustafa Cengiz'in de tepkisi çekmişti.

MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMIŞTI

Mustafa Cengiz basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Ücret indirimini kabul etmeyen 2 isim var. Onların neler yaptıklarını açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonrasında bu oyuncuların ise Feghouli ve Belhanda olduğu ortaya çıkmıştı.

KULÜBÜ FIFA'YA ŞİKAYET ETTİLER

Koronavirüs sürecinde Feghouli'den 300 bin euro, Belhanda'dan ise sadece 200 bin euro kesinti yapıldı ancak bunu kabul etmeyen oyuncular FIFA'ya giderek kulübü şikayet ettiler. Galatasaray'a 2021 yılının ocak ayına kadar süre veren Kuzey Afrikalı iki oyuncu fesih haklarını da talep ettiler.

Üstelik kesilen ücretin ödenmemesi durumunda fesih haklarını isteyen Feghouli ve Belhanda, kalan ücretlerinin ödenmesi şartını da ilave ettiler.

Bu durumdan sonra ise Fatih Terim'in kararının arkasında yatan sebebin takımsal problemler mi yoksa maddi sorunlar mı olduğu ise henüz bilinmiyor.

Fatih Terim Alanyaspor maçında ilk 11'de şu isimleri tercih etti: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel, Falcao