Fatih Terim: Belhanda'yı satamıyorsak kazanalım

Sezon başında takımdan gönderilmesi beklenen Younes Belhanda, gösterdiği performansla adını yeniden ilk 11'e yazdırmayı başardı. Fatih Terim'in özel olarak ilgilendiği futbolcu, takımda kalacak.

Transfer sezonunun kapanmasına kısa bir süre kala bazı isimler takımdan gönderilmek istense de sezon başında kadroda düşünülmeyen Younes Belhanda, ışık veren performansıyla gönülleri fethetti.

Oynanan maçlarda sarf ettiği eforla yeni sisteme ayak uyduran Faslı futbolcu, Fatih Terim'in sezon öncesi kampta üzerine düştüğü isimler arasındaydı.

"SATAMIYORSAK KAZANALIM"

Kendisine gelen teklifleri reddeden Belhanda, maaş indirimini de sadece sözleşme uzatma şartıyla kabul ederim diyerek sarı-kırmızılı camia ile arasını açmıştı. Bu süreçte Terim'in "Satamıyorsak kazanalım." dediği deneyimli futbolcu, Galatasaray'ın çıktığı son 3 maçta dikkat çeken performansıyla alkış aldı.

Taylan ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Belhanda'nın takımdan gönderilme düşüncesi de bu gelişmelerin ardından rafa kaldırıldı.

30 yaşındaki futbolcu, Başakşehir'e şık bir gol atarak takımının 2-0 kazanmasında önemli rol oynamıştı.