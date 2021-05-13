Fatih Terim: Beşiktaş'ın 3 fazlasını atıp şampiyon olacağız

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçı öncesi takımı kampa sokacak olan Fatih Terim, oyunculara, “Beşiktaş, Göztepe’ye kaç atarsa biz de Malatya’ya 3 fazlasını atarak şampiyon oluruz." dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin mağlubiyeti sonrasında bir anda şampiyonluk için umutlanan ve Yeni Malatyaspor maçına bu yönden büyük ümit bağlayan Galatasaray’da bazı tedbirler alınıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ilk düşüncesi, takım içi motivasyonun, cumartesi günkü karşılaşmanın sonuna kadar diri kalabilmesi...

BUGÜN KAMPA GİRİLECEK

Sezon başından bu yana iç saha maçlarında kamp yaptırmayan, evlerinden stada gelmelerini sağlayan tecrübeli teknik adam, bugün 18.00’de yapılacak antrenmanın ardından kampa girecek.

Çarşamba gününü izin yaparak geçiren bugünden itibaren iki gün boyunca maça hazırlanacak olan sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’ndaki karşılaşmaya tam olarak hazırlanmak istiyor.

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Milliyet’in haberine göre, şampiyon olacaklarından emin görünen sarı-kırmızılı oyuncular, İstanbul’a dönüş yolunda, “Beşiktaş, Göztepe’ye kaç atarsa biz de Malatya’ya 3 fazlasını atarak şampiyon oluruz. Onlar deplasmana gidiyor, biz ise evimizde oynayacağız. Bunu başaracağız ve şampiyon olacağız” diyerek inançlarını dile getirdi.

Son derece moralli ve iddialı gözüken oyuncuların bu ruh hali, teknik kadroyu da umutlandırdı.

RAKİPLERİNİ REHAVETE SOKTU

Beşiktaş derbisi öncesinde "Kaybedersek alkışlarız" sözüyle rakibini rehavete sokan Terim, Türk Telekom Stadı'nda yanına gittiği Sergen Yalçın'ı kendinden emin tavırlarıyla dev maç başlamadan mağlup etti.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yenilgilerine şaşırmayan sarı-kırmızılı yetkililer, ''Fatih Hoca finalleri oynamayı biliyor.

Şampiyonluğa giden bu süreçte rakiplerin kimyasını bozdu. Artık avantaj bizde'' yorumlarını yapıyor.