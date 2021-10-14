Fatih Terim: Bir an önce toparlanın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı öncesinde defans oyuncularına uyarıda bulundu.

Galatasaray, milli arada iki hazırlık maçı oynarken Tuzla'yı 4-3 mağlup etti, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. İki maçta 6 gol yenilmesi Fatih Terim'i kızdırdı.

İstanbulspor maçının devre arasında oyuncularını saha ortasında toplayan ve uyarılarda bulunan Terim, idman öncesi de savunmada görev yapan Nelsson, Marcao ve Alpaslan başta tüm oyunculardan bir kez daha kendilerine çekidüzen vermelerini istedi.

"HERKES BİR AN ÖNCE KENDİSİNİ TOPLASIN"

Terim, ligin namağlup takımı Konya ile karşılaşacaklarını belirterek, "Herkes bir an önce kendisini toplasın." dedi.