Fatih Terim: Bir tuzağı daha bertaraf ettik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamalarda maçın hakemine tepki gösterdi.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

"OYUNU İLK YARI KOPARMAMIZ GEREKİRDİ"

"Bir defa kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik. 2 stopere de müsaade ettik oynamalarına. İkinci bölgede sağlam durduk. Kendimize göre sağlam durduk

Hem golü, hem de pozisyonları bulduk. Oyunun ilk yarıda kopması gerekirdi, koparamadık. Hakemlerle beraber, beraberce koparamadık oyunu."





BİR TUZAĞI DAHA BERTARAF ETTİK

"Ceza almak istemiyorum ama genç hakem veriyorsunuz. Tamam. VAR'a da tecrübesiz hakem veriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış? Haftanın en kritik maçı. Kırmızı kart yok. Penaltı yok. Böyle şey olur mu ya? Bir tuzağı daha bertaraf ettik.

İkinci yarıda topu Alanyaspor'a bıraktık. Daha doğrusu bu istem dışı oldu, topu tutamadık. Çok iyi oynayıp, çok pozisyona girip kazanamadığımız maçların dengelenmesi gibi görüyorum. Çok kritik bir galibiyet aldık. 6 tane pozisyonumuz varsa 4'ü %100 bunların."





"BU NEDİR ARKADAŞ"

"Bu kadar kritik maçın net tartışılır pozisyonları olmamalı. Size göre, bana göre değil. Bunlara hiç itirazım yok. Bu nedir arkadaş? Yani eğer bazı şeylerden korkacaklarsa, yaşamak cesurların hakkı. Kaderiyle oynayamazsınız! Adalet herkes için. Hiç hoş manzara değil."