Fatih Terim: Çok iyiyim

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Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

Fatih Terim, Suudi Arabistan'a gitmeden önce ise havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"PRENS VE BAŞKANA TEŞEKKÜRLER"

Terim, sözlerine şöyle başladı:

Bir defa, birçok teklif alıyoruz özellikle son aylarda gerek Avrupa gerek Asya'dan. Birkaç gündür Al Shabab ile devam eden görüşmelerimiz dün sonuçlandı. Bu süre zarfında Prens ve başkana teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde bir süreç geçti. Şimdi Doha'ya gidiyorum çünkü takım Doha'da kampta.

"LİGDE GERİDEYİZ AMA BIRAKMAYIZ"

Ligde geride olduklarını belirten Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

Ayın 6'sında Kral Kupası ile başlayan bir süreç var. Ligde biraz geride görünüyoruz. Ama herhangi bir şeyi bırakacağız veya kabullendik anlamına gelmiyor. Elimizden geleni yapacağız yukarılara tırmanmak için.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ EKİBİ

Yardımcılarını açıklayan Terim, şu sözleri sarf etti:

Kupanın önemini de biliyorum. Allah'a şükür gittiğimiz yerlerde katkılarım oldu, benli veya bensiz olarak alındı. Sonuna kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bugün akşam diğer arkadaşlarım da gelecek. Yardımcılarım Levent Şahin ve Hamza Hamzaoğlu. Mert var, Eray var. Tabii ki analistlerim, kaleci antrenörüm var. Atletik performans antrenörü var. Böyle bir ekiple gidiyoruz.

"DÜNYANIN GÖZÜ ORADA!"

Suudi Arabistan Ligi'nden övgüyle bahseden Fatih Terim, şunları dedi:

Dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir lig. Gerek şöhretli oyuncuları gerek şöhretli teknik direktörleri. 2034 Dünya Kupası'nı alan bir ülkeye gidiyoruz. Ben de çok şey merak ediyorum.

"27 ARALIK'A DİKKAT!"

Terim, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Geçen sene 27 Aralık'ta gitmiştim. Demek ki aralık ayına dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yerlere gidebiliriz.

"SEZON SONU MEMNUNSAK DEVAM"

Sezon sonu hakkında konuşan Fatih Terim, şu değerlendirmeyi yaptı:

Birçok şey konuşuldu. Daha güzel bir karara vardık. Sezon sonunda memnunsak devam edilir, memnun değilsek başka bir şey düşünülür. Tüm konsantrasyonumuzu lige, kupaya ve takıma çevirmek istiyorum. Şimdi de o durumdayım.

"TÜRK OYUNCUSUNUN DÜNYADA OYNAMAYACAĞI HERHANGİ BİR TAKIM YOK"

Transfer hakkında bilgi veren Terim, şöyle konuştu:

Hatırlarsak, koyduğumuz 14 Türk mecburi kuralı, 14 yabancı değil. Bunu bir kez daha söyleyeyim, hala bilmeyen yöneticilerimiz var. Oradan itibaren Türk oyuncuların yurt dışında daha fazla oynadığını görüyoruz. Dünyanın en önemli kulüplerinden oyuncuları milli takıma çağırıyoruz. Bu benim için zevk ve mutluluk. Türk oyuncular her yerde var, orada da var, Merih var. Bizden giden oyuncular da var. Bu, çok doğal bir şey ama onunla ilgili şu anda bir şey konuşamam. Olabilir. Türk oyuncusunun dünyada oynamayacağı herhangi bir takım yok!

"ÇOK İYİYİM, HIRSLIYIM!"

Hırslı olduğunu ifade eden Fatih Terim, şunları dedi:

Çok iyiyim. Zaten ben o hırsta olmazsam ben kendim söylerim. Her tarafı takip ediyorum, okuyorum. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, "Futbol aklını sakın emekli etme" diye, dolayısıyla iyiyim. Çalışan arkadaşlarım için parantez açayım, hepsi birbirinden önemli insanlar. Ama bir parantez, şimdiye kadar çalıştıklarıma da parantez açmak istiyorum. Bu kez Necati yok mesela. Hayatımda birçok insanla çalıştım. Çalıştığım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli, değerli benim için. Bu arkadaşlarımın da olağanüstü çalışma azimlerini gördüm. Benimle çalışan arkadaşlarım benim için çok değerli o yüzden.

"NEDVED BENİM İÇİN BAŞKA ANLAM TAŞIYOR"

Pavel Nedved hakkında konuşan Terim, şu açıklamayı yaptı:

Pavel Nedved, benim için başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'yken, o Juventus'taydı. Biraz bahsettik ondan da. Çok büyük bir oyuncu. Juventus'ta oyunculuktan sonra sportif direktörlük kısmında çok emekleri oldu. Şu anda Al Shabab ile birlikte. Onunla birlikte olacağım için de mutluyum. Önemli bir oyuncu, sembol diye düşünüyorum. Kulüpler büyürler ama sembolleriyle büyürler. Doğru seçim diye düşünüyorum.

"4 TAKIMIN KADROSU DAHA İYİ"

Rakiplerinin kadrosunun iyi olduğunu ifade eden Fatih Terim, şu sözleri sarf etti:

Önümüzdeki 4 takım, 3 değil, 4 takım bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Dünyayı takip eden biri olarak bunu ben de biliyorum. Ama herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım kimseyle. Herhangi bir isim söylemedim yönetime de. Çok çabuk hareket etmemiz gereken bir dönem. 6'sında maçımız var, yılbaşına az kaldı. Eğer yapılacaksa burada yapılacak ama açıkçası, konuşmaya başladığımızdan itibaren takım ve oyuncularla ilgili konuştuk. Tanıdığım oyuncular var. Tanımadığım oyuncularla ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Geldiğim takımlarda kimseyi görmeden göndermedim. Eğer söylerlerse biz de ihtiyaç olan yerleri söyleriz. O dört takımın daha önde olduğu kesin ama kabullenmeyeceğiz. Dokunuşlarımızı en kısada yapmak zorundayız, yapacağız inşallah.

"HERKESE HAYIRLI SENELER"

Terim, sözlerini şu şekilde noktaladı: