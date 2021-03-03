Fatih Terim: Bizi bugün tuzağa düşürdüler

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ANkaragücü yenilgisi sonrası hakemlere tepki gösterirken, "Tuzağa düşürüldük" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, şunları söyledi:

"DEVREYE 1-0 GİRMEK BİZİM İÇİN HOŞ OLMADI"

"Oyuna iyi başladık. Öne de geçebilirdik. Sonra oyunun kontrolü yine bizdeydi. Emre'nin atamadığı... Böyle oyunlarda öne geçmek oyunun gidişatını değiştirir. Devreye 1-0 girmek bizim için hoş olmadı."





"HEPİMİZ PANDEMİDE BİR TUHAF OLDUK"

Hakem kararlarına tepki gösteren Terim, "Geçen sene Beşiktaş maçında Vida'nın vücudundan sekip gelen pozisyonu bize öyle izah etti ki neredeyse özü dileyecektik. Peki bu nereden geliyor? Hepimiz pandemi dönemi bir tuhaf olduk. Ah diyen faul, en fazla bağıran... 2 gün önce Cüneyt Çakır VAR'daydı, şimdi neden burada. Orada skandal karara imza atmış. Bizim maçımızda yapılanlar var. Yine orada, yine burada. Müdahale etmek yok. Çok yazık." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK"

Mohamed'in kırmızı kart görmesini ve VAR'da görevli Cüneyt Çakır'ın tutumunu eleştiren Terim, şunları söyledi:

"Mohamed'in kırmızı kartı çok yazık. Resmen kafasıyla dirseğine doğru gidiyor. Attırmak için. Hani Zorbay hoca şiddet görmemişti? Hani 4 dişini şiddetli görmemişti. Bugün tuzağa düşürüldük diye düşünüyorum. Galatasaray'a daha kolay veriliyor. Kimseyi ilgilendirmez bizim iyi veya kötü oynamamız. Doğru karar yanlış karar herkesi ilgilendirir. 57. dakikada bizi 10 kişi bırakamazsın. VAR neredesin? Cüneyt Çakır VAR'a gelmez, VAR'daki çağıramaz. Cüneyt abisi oradan müdahale etmez. Bizim gücümüz herkese yeter ama ben çıkıp Luyindama'nınki kırmızı kart dedim, şimdi değilmiş diyeceğim. Benim gibi birçok kişi de şaşırdı. Yine seyirciyle oynadık."





"ALLAH RIZASI İÇİN KRONOMETRE TUTUYORUZ"

Uzatmada verilen ek sürelere değinen Terim, "Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı tam öğrenelim ki sahaya çıkmazsak ne olur diye? Karşılığında kural yok, dolu tribünlere oynadık. Galatasaray maçlarında böyle oluyor. Bizim oyunumuzu kritik edebilirler. Ankaragücü'nün mücadelesini saygıyla karşılıyorum. Allah rızası için kronometre tutuyoruz, 6 dakika mıdır ikinci yarı? Yalandan geliyorsun 83'te kaleciyi ikaz ediyorsun. Ben de 4. hakeme kart vermeyin bize hakaret olur dedim." ifadelerini kullandı.

"BİR CAMİA DÜŞÜNÜN, KİMSEYE YARANAMIYOR"

Hakem kararlarında standardın bulunmadığını ileri süren Terim, "Kaybetsek de doğru şeyler söyleyelim diye çırpınıyoruz, bundan sonra hayır. Standardı bulamadık. Şurada Ömer'inki faul değilse hakem düdük çalmaması lazım. 2-1 son dakikalar... Ben bunları çok gördüm. Hepsinin altından kalktık. Her hafta sizden bahsediliyor. Bir camia düşünün, hiç kimseye yaranamıyor. Demek ki bir şey var. Bundan sonra her olanı ismen söyleyeceğim. Cüneyt Çakır, VAR hakemi midir? 2 gün önce yapmadı mı? Bu maçın önemi nedir? 10 dakika veriyorsun Halil Umut Meler geçen seneki maçta. Yarış devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. Zaten benim TFF ile olan duygularımı biliyorsunuz." şeklinde konuştu.