Zorbay Küçük'ün, Galatasaraylı futbolculara söylediği sözlerin ardından Fatih Terim, "Bu hareketleri, hakemin yanına kar bırakmayacağız." dedi.

Süper Lig 'in 17. haftasında oynanan Galatasaray -Başakşehir maçı 1-1'lik eşitlikle sona ererken, karşılaşmanın ardından Sarı Kırmızılı ekip cephesinden gelen açıklamalar 90 dakikanın önüne geçti.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ile 23 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu'nun maçın hakemi Zorbay Küçük ile ilgili söylemleri futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Berkan, Zorbay Küçük'ün Kerem Aktürkoğlu'na 'yalancı' dediğini belirtirken, Necati Ateş tecrübeli hakemin 'lan' söyleminde bulunduğunu vurguladı.

Cezası nedeniyle maçın ardından basın toplnatısı düzenleyemeyen Fatih Terim, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“KORİDORDA BİR ŞEYLER OLMUŞ”

Terim açıklamalarında, "Ben cezalı olduğum için aşağıda değildim. Biz de ceza alınca biliyorsunuz, soyunma odasına giremiyorsunuz, orada dakikalar, saniyeler sayılıyor. 3 saniye önce girseniz ben girince problem. Yani futbolun en önemli aktörlerini sadece atmakla kalmayıp, futboldan uzaklaştıran bir zihniyete sahibiz. 15 dakikayı bekleyip aşağı indim. Belli ki koridorda bir şeyler olmuş. Maalesef dün yine maçın önüne geçen bir hakem performansı izledik. Alışkın olduğumuz gibi...

Bu yayını, cevaplarımı umutla bekleyenler var. Daha fazla ceza almam için fırsat kollayanlar var. Galatasaray'ı resim dışına atmak için hazırda bekleyenler var. Kim üstüne alınır bilmiyorum. Bu fırsatı size vermeyeceğim. Ceza alma fırsatını vermeyeceğim demek istiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum o yüzden.

Sezon boyunca aynı performanslara verilen farklı kararlara sonra geliriz. Başakşehir maçı hakemiyle ilgili bazı şeyler söylemek lazım. Nasıl bir psikoloji ve düşünce yapısıyla geldiği hakkında hiçbir fikrim yok. Gece gelip maçı analistlerimizle birlikte 1-2 defa daha izledim. Daha rahat analiz ediyorum. Başlangıç noktasından itibaren yaşananları Galatasaraylılarla paylaşmak istiyorum.

“HAKEMİN VÜCUT DİLİNE İYİ BAKIN”

Dün maçın ilk yarısında yediğimiz golün ardından oyuncularımızın maçın hakemine sınırlar içerisinde itirazını görüyoruz. Herkesten rica ediyorum. Hakemin tam o esnadaki vücut diline iyi bakmalarını rica ediyorum. Bir nefret anı. Bir kin gütme hali.

Bu esnada ağzından çıkan 'Go Ulan' sözü var. Bunu duyan oyuncularımız, Kerem diyor ki 'Hocam bize neden böyle konuşuyorsunuz' ve anında sarı kart görüyor. Dikkatini çekenler olmuştur, sadece biz değil. Birkaç dakika sonra orta sahada başka bir pozisyonda Kerem bir kez daha nedenini soruyor. Hakem tarafından azarlanıyor. Baya azarlanıyor.

Enteresan olan hakem kendinde bu haddi bulabiliyor. Devre arasında Kerem içeri giriyor ve hocalarına bu konuyu anlatıyor. Hakemin kendilerine yönelik ifadelerinden bahsediyor. İkinci yarıya çıkarken Necati Hoca, 'Nasıl bu şekilde konuşursunuz' diyor ve cevap alıyor. Hakem 'Ben öyle bir şey demedim' diyor. Daha sonra da diyor ki, 'Benim için kendi oyuncumun beyanı esastır'. Hakem ile oyuncular arasında geçen doğal diyaloglardır. 'Benim için oyuncumun cevabı esastır'dan sonra hakem 'Senin oyuncun yalancı' diye bir yanıt veriyor.

“BİZ AYNISINI YAPSAK KAÇ MAÇ CEZA ALIRIZ?”

Ben veya Galatasaray'ı temsil eden herhangi bir kişi TFF'nin herhangi bir görevlisine 'Sen yalancısın' desek veya 'Senin hakemin yalancı' desek temsilciye, kaç maç ceza alırız?

Hak mahrumiyeti nereden başlar, maddi cezası ne olur? TFF, Kerem'e 'Yalancı' diyen hakemi FDT'nin hakaret başlıklı maddesinden ve maç sonundaki tahrik içerikli cevabı sonrası sportmenliğe aykırı hareket maddesinden Disiplin Kurulu'na sevk edecek mi, etmeyecek mi? Doğal olarak bunun peşinde olacağız. Geç geldim ama her şeyi dinledim, olaya çok vakıfım. İşi adli boyuta götüreceğiz.

Hak mahrumiyeti nereden başlar, maddi cezası ne olur? TFF, Kerem'e 'Yalancı' diyen hakemi FDT'nin hakaret başlıklı maddesinden ve maç sonundaki tahrik içerikli cevabı sonrası sportmenliğe aykırı hareket maddesinden Disiplin Kurulu'na sevk edecek mi, etmeyecek mi? Doğal olarak bunun peşinde olacağız. Geç geldim ama her şeyi dinledim, olaya çok vakıfım. İşi adli boyuta götüreceğiz.

“YANINA KAR BIRAKMAYACAĞIZ”

Biz bu hakemden adli makamlar düzeyinde ve TFF nezdinde şikayetçiyiz. Kulüp avukatlarımız gelecek bugün. Olaya tanıklık eden herkesten yazılı beyan alacaklar. Biz bu yaklaşımı, bu hareketleri hakemin yanına kar bırakmayacağız.

Bu diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler şayet. Beraber yürüyorlar. Biz her şeyi birebir yazacağız dedi temsilciler. Ben biraz değişik de sordum. Nasıl bizimkini kalem kalem, virgül nokta, her şeyi kayda alıp rapor ediyorsanız bunları da rapor edeceksiniz dedim. Temsilciler de şahit olmuştur, kendileri de 'Gördüklerimizi, duyduklarımızı yazacağız. Duyduk biz' dediler. İnanıyoruz ki yazacaklardır. Stadyum kameraları da çok şeyi kaydetmiştir.

Bu yalancı meselesinden sonra reaksiyonlar olunca, buraya çok dikkat lütfen, hakem ikinci yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek, burada Arda da var, ‘Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum’ diyor. Her şeyi önemsiyorum. Bu cümleyi hepsinden üste koyuyorum. İkinci yarıya çıkmadan Galatasaraylı olanlara yönelik 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor. Tepki görünce Arda ile göğüs göğüse gelerek tahrik ediyor. Bunların hepsi mevcut. 10-15 kişiyle konuştum. Herkese soruyorum, 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' sözlerini kullanan ve yüzünde müstehzi gülüşle koridorda olan, herkesi tahrik etmeye çalışan bir tavır içinde olan bu kişiden, devam eden, yani ikinci 45'te nasıl bir yönetim beklersiniz. İmkan var mı! Kafasında 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' komplosuyla imkan var mı doğru hakemlik yapmasına.

Ben koridora indiğimde, cezamın süresi bitip legal olarak aşağı inme isteğime TFF'nin hayır demeyeceği noktaya geldikten sonra tek tek herkesi odama çektim, sorguladım. Maçın ardından keskin bir sessizlikle herkes odasına gidiyor. Hakemler de... Ne tünelde bir ses var, sataşma var, soyunma odasına giden yolda hiçbir tahrik edecek, kendisini tahkir edecek, hakaret telakki edecek herhangi bir söz yok yolda. Tam bizim soyunma odamızın önünde idare ekibimizden bir arkadaşımızın hakemin ilk olarak 24. dakikada uyardığı rakip takım kalecisine 90+9'da sarı kart göstermesine ilişkin olarak '99'da vereceğinize yarın verseydiniz' sözüne ilişkin hakem 'Onu da yaparız, bir dahaki maça da onu yaparız' diyor. Alaylı olarak diyor. Düşünebiliyor musunuz, kendisinin bu kadar güçlü ve rahat olduğunu düşünüyor. Hakemler çünkü kartlarıyla konuşur, kurallarla konuşur. Madem bu kadar konuşmaya meraklısınız maçlardan sonra basın toplantısına çıksanıza. VAR kararlarını konuşsanıza. Bu hep muallakta. Orada çıkın konuşun. En azından söyleyeceklerinizi söyleyin. Herkes bedel öder. Onlar bedel ödemez.

Arda hariç herkese sordum. Arda, 'Erken gösterdin hocam kartı' diyor. Cevabı, sırtı dönük ve ellerini kaldırarak 'Ne oldu, bana da mı krampon fırlatacaksın' diyor. Çok kişi unutmuştur bu krampon hadisesini. Fakat, bu arkadaş öyle bir cevap veriyor Arda'ya." ifadelerini kullandı.