Fatih Terim: Bu maç 5 dakika mı uzar

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından görüşlerini belirtti. Tecrübeli hoca maçın sonuna eklenen zamana isyan etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES YATIYOR, 5 DAKİKA MI UZAR?"

Hakemin maçı iyi yönettiğinde bahseden Terim, maçın yeterince uzatılmadığından dert yandı. Tecrübeli hoca, "Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Hakem muhteşem, harika, bravo, tebrikler. Genç oynatıyor, çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya! Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır! Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Şu maça dakika tutun, oynanmayan kaç dakika var. Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun." diyerek tepkisini dile getirdi.

"OYNAMAK İSTEMEYEN BİR SÜRÜ VAR"

Kayserispor'a da tepki gösteren Terim, "Biz oynamak istiyoruz. Oyunun momentumunu karşı taraf düşürdükten sonra isterseniz daha fazla ekleyin. Oynamak isteyen bir taraf var, oynamak istemeyen bir sürü var." dedi.