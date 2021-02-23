Fatih Terim: Bu yolun sonu şampiyonluk

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor galibiyetinin ardından futbolcularını yaptığı toplantılarla motive ediyor.

Süper Lig'de liderlik konumunda bulunan Galatasaray'da galibiyet serisi 7 maça çıkarken Fatih Terim'in de keyfi bir hayli yerinde.

Sahada gösterilen mücadeleden ve oyuncularının uyumundan memnun olan deneyimli teknik direktörün, futbolcularıyla motivasyon konuşması yaptığı bilgisine ulaşıldı.

"BU YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

Alanyaspor karşısında alınan galibiyetten ötürü mutlu olan Terim'in, taktiğini sahaya en iyi şekilde yansıtan futbolcularına, "Çok zorlu bir fikstürden geçtik. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Ama gevşemek yok. Zaten öyle bir lüksümüz de yok. Bundan sonra her maç final, aynı ciddiyet ve istekle devam etmeliyiz. Bu yolun sonu şampiyonluk. Yeter ki siz bu mücadeleyi bırakmayın." dediği öğrenildi.

RAKİBE GÖRE OYUN KURGUSU

Öte yandan son 2 maçtır oyun planını bozan Fatih Terim'in, bundan sonra tüm maçlarda karşıdaki rakibe göre oyun planı oluşturacağı öğrenildi. Yardımcılarıyla yaptığı analizler sonucunda rakibe göre bir kurgu oluşturacak olan Terim'in, bu doğrultuda tüm oyuncularını hazır tutmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.