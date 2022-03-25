Fatih Terim, Burak Elmas'ı ibra etmeyecek

Galatasaray'da yarınki mali kongre öncesi merak edilen konulardan biri de Fatih Terim’in toplantıya katılıp katılmayacağıydı. Terim’in yarın salonda yer alacağı ve yönetimi ibra etmeyeceği öğrenildi.

26 Mart’ta yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği de büyük önem taşıyor. Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.

Bu nedenle yarınki toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

TERİM İBRA ETMEYECEK

Terim’in, kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim’in, yarınki oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.

Terim’in, yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.



