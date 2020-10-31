Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Ankaragücü galibiyetini önemsediklerini, ancak daha iyi oynamaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Ankaragücü'nü Babel'in 45+2'de kaydettiği golle 1-0 yenerek, 3 haftadır süren puan kaybına son verdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalrda bulunan Fatih Terim, seyir zevki yüksek olmayan bir maç olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

"Bazen 3 puan bu tür durumlarda daha önemlidir. Kalecimizin bir hatası var, onun dışında pozisyon da vermedik. Bu mutlu edici bir durum ama daha iyi oynamalıyız tabii ki... Zaman zaman zaten çok iyi oynuyoruz."

Fatih Terim: Daha iyi oynamalıyız-Video

"HERKESİN HERKESE KAFA TUTTUĞU BİR LİGDEYİZ ARTIK"

"Lige de çok iyi başladık. Haftada 3 maçı kaldıracak durumda değildik. Hem UEFA hem lig aynı anda zor geldi. Bazı arkadaşlarımızın sakatlığı da gelince takım oluşturmak da zorlaşıyor. Kaçan puanların telafisi olmaz ama oynanmayan güzel oyunların telafisi olur. Herkesin herkese kafa tuttuğu bir ligdeyiz artık."

"SAKATLIK OLMASIN, GERİSİNİ HALLEDERİZ"

"Açıkçası ezbere oynayan bir takımdan, pandeminin de gelmesiyle sakatlıkalrın olduğu, 6-7 ay süreye kadar uzadığı, ayakların kırıldığı bir döneme girdik. Sakatlık olmasın biz gerisini hallederiz."