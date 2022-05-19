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    Fatih Terim, Devler Ligi finalini yorumlayacak

    Fatih Terim, Devler Ligi finalini yorumlayacak

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan Fatih Terim, futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Terim, 28 Mayıs günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde yorumculuk yapacak.
    • 19.05.2022 - 12:28
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    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Fatih Terim'in hamlesi merakla bekleniyordu.

    Bir süredir boşta olan 69 yaşındaki teknik adam, futbola yorumcu olarak dönüyor.

    İlhan Tüysüz'ün haberine göre; Terim, 28 Mayıs günü oynanacak Liverpool - Real Madrid finalinde yorumculuk yapacak.

    Fatih Terim, Devler Ligi finalini yorumlayacak #1

    Daha önce de yapmıştı

    Terim, 2005'teki Milan - Liverpool finalini, 2006'daki Barcelona - Arsenal finalini ve 2011'deki Barcelona - Manchester United finalini de yorumlamıştı.

    Fatih Terim, Devler Ligi finalini yorumlayacak #2

    Maçı Ertem Şener’in anlatması bekleniyor

    Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez ekranlarda yer alacak olan Terim'e maçın spikeri olarak Ertem Şener'in eşlik etmesi bekleniyor.

    İkili 2005 ve 2011'deki finallerde de ekranda beraberdi.

    Fatih Terim, Devler Ligi finalini yorumlayacak #3


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