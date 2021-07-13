Fatih Terim: Dostluk maçları dostlarladır

Yunanistan dönüşü açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yunan yetkililerin skandal muamelesinin yalnızca kendilerine yönelik olmadığını söyledi.

Yunanistan'ın Galatasaray kafilesine yönelik skandal muamelesinin ardından sarı-kırmızılı ekip yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na ulaşan takımın teknik direktörü Fatih Terim olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SADECE KALATASARAY'A YAPILMADI"

Terim, karşılaştıkları muamelenin sadece Galatasaray kulübüne yönelik olmadığını söyledi.

Terim'in açıklamaları şöyle:

"Dostluk maçları dostlarladır. Bunu Galatasaray'a yapılmış bir şey olarak görmüyorum. Bunun nereye yapıldığı açık. Ne tarz, ne tavır hiç hoş değildi. Biz bunlara boyun eğecek insanlar değiliz, kulüp değiliz. Hangi vatandaşımıza sorsanız, oralarda sıkıntı yaşamıştır. Daha önce rastlamamıştık ama bugün rastlamış olduk. Gereğini yaptık. Yarın olsa yarın da aynısını yaparız. Tam bir komedi. Hiç kimsenin savunulacak bir tarafı yok. Herkes yaptığı ayıbı biliyor. Kimse bize böyle bir tavırla davranamaz."







