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Fatih Terim eldivenleri yine Okan Kocuk'a emanet edecek

Fatih Terim eldivenleri yine Okan Kocuk'a emanet edecek

Galatasaray'a Muslera'nın boşluğunu doldurması için transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Fatih Öztürk, Kayserispor maçında kendisine gelen son şansı da tüketti.