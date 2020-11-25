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- Fatih Terim eldivenleri yine Okan Kocuk'a emanet edecek
Fatih Terim eldivenleri yine Okan Kocuk'a emanet edecek
Galatasaray'a Muslera'nın boşluğunu doldurması için transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Fatih Öztürk, Kayserispor maçında kendisine gelen son şansı da tüketti.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 11:56
Kayserispor maçında yediği gol Fatih Öztürk'ün kredisini çabuk tüketti.
ELDİVENLER OKAN'DA OLACAK
Sezon başında birinci kaleci olarak görev alan Fatih, yediği hatalı gollerin ardından eldivenleri Okan'a kaptırmıştı. Terim'in sakat ve cezalı olmadığı sürece kale Okan'ın olacağı öğrenildi.
Yaşadığı adale sakalığı yüzünden Sivas ve Kayseri maçlarını kaçıran Radamel Falcao'yu Rize maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan edildi. Kolombiyalı golcünün bugünkü idmanda takımla çalışmasının beklendiği ağrılarının artmaması durumunda kadroya alınacağı belirtildi.