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    Fatih Terim, Falcao'nun üzerini çizdi

    Fatih Terim, Falcao'nun üzerini çizdi

    Mevcut kadroyla ilgili kararını veren Fatih Terim, Falcao'yu istemediğini başkan Burak Elmas'a iletti.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 14:14
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    Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı.

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.

    Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili ise Terim'in kararı bekleniyor.

    Fatih Terim, Falcao nun üzerini çizdi #1

    FALCAO'NUN ÜZERİNİ ÇİZDİ

    Sarı-kırmızılılarda golcülerin kaderi belli oldu. Başkan Burak Elmas’la göreve devam etmek için el sıkışan Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’nun üzerini çizdiği belirlendi.

    Fatih Terim, Falcao nun üzerini çizdi #2

    TERİM, BURAK ELMAS’A İLETTİ

    Milliyet’in haberine göre, Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi.

    Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı.

    Kolombiyalı forvet, Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.

    Fatih Terim, Falcao nun üzerini çizdi #3

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