Fatih Terim, Falcao'nun üzerini çizdi

Mevcut kadroyla ilgili kararını veren Fatih Terim, Falcao'yu istemediğini başkan Burak Elmas'a iletti.

Galatasaray'da yeni yönetim mazbatasını aldı ve görev dağılımları yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte transfer süreci hız kazandı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak PSV maçı öncesi tüm transferleri kamp sürecine yetiştirmeye çalışan yeni yönetim kolları sıvadı.

Galatasaray'da yeni transferlerin büyük bölümünün kampa yetiştirilmesi bekleniyor. Mevcut kadro ile ilgili ise Terim'in kararı bekleniyor.

FALCAO'NUN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Sarı-kırmızılılarda golcülerin kaderi belli oldu. Başkan Burak Elmas’la göreve devam etmek için el sıkışan Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’nun üzerini çizdiği belirlendi.

TERİM, BURAK ELMAS’A İLETTİ

Milliyet’in haberine göre, Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı ve kararını Başkan Elmas’a da ilettiği öğrenildi.

Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıktı.

Kolombiyalı forvet, Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans sergilerken bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.