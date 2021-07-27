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    Fatih Terim, Falcao'ya desteğini kesti

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Radamel Falcao hakkındaki kararını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:14
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    Fatih Terim, Falcao'ya desteğini kesti

    Kolombiya basını Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki günlerinin sayılı olduğunu yazdı.

    "TERİM, FALCAO'DAN DESTEĞİNİ ÇEKTİ"

    Haberde, yönetimin Falcao'ya güvenmediği ve Fatih Terim de yaşanan sakatlıklar nedeniyle El Tigre'nin elinden tutmayı bıraktığı bilgisi paylaşıldı.

    Falcao, geçtiğimiz sezon 18 resmi maça çıkmış, 9 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

    Fatih Terim, Falcao ya desteğini kesti #1

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