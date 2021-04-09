Fatih Terim, Falcao'yu yeniden ilk 11'e alıyor

Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, yıldız oyuncu Falcao'yu Karagümrük maçının ilk 11'ine yazdı.

Süper Lig’in 34. Haftasında Galatasaray, evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Hatay deplasmanında aldığı yarayı sarmayu hedefleyen Galatasaray, Karagümrük maçı ile galibiyet serisi yakalamanın peşinde.

Lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde olan Galatasaray, siyah-beyazlı ekibin puan kaybetmesini bekleyecek.

Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımına sert yüzünü gösteren teknik direktör Fatih Terim, hafta arasında gerçekleşen antrenmanlardan memnun kaldı.

MOSTAFA MOHAMED’İN PERFORMANSI DÜŞTÜ

Galatasaray'ın 3-0 yenildiği maçta forvette Radamel Falcao bekleniyordu ancak Fatih Terim, sürpriz bir şekilde Mustafa Muhammed'e şans tanımıştı. Muhammed ise beklentileri karşılayamadı.

TERİM, FALCAO’YU 11’E YAZDI

Ara transferde fırtına gibi kadroya giren Mustafa Muhammed'in formsuz oluşunu göz önünde bulunduran İmparator, forvette bu kez Radamel Falcao'ya forma vermeyi planlıyor.

İdmanlarda bir hayli hırslı görünen Falcao'nun, "Sivasspor ve Kayserispor maçlarında gollerimi attım. Rizespor ve Hatayspor maçlarında da golü çok istedim ancak değerlendiremedim. Fatih Karagümrük maçında yeniden gollerimle dönmek istiyorum" dediği bildirildi.

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 8 gol atan Falcao, 97 dakikada 1 gol atma başarısını elinde bulunduruyor.