Fatih Terim: Galatasaray orada kazanacaktır

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone beraberliğinin ardından, "Galatasaray değişe, değişe, değişecek" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, evinde İskoç St. Johnstone ile karşı karşıya geldi.

58. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Jason Kerr, topu filelere göndererek takımını öne geçirdi.

60. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla topla buluşan Boey'in ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şut sol köşeden ağlarla buluşarak beraberlik golünü getirdi.



Hakemin son düdüğünün ardından berabere biten maçta Galatasaray tur umudunu ikinci maça sakladı.

Fatih Terim: Değişeceğiz, değiştireceğiz ama daha iyi olacağız İZLE

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"GALATASARAY ORADA KAZANACAKTIR"

Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone beraberliğinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, "Daha oyunun başında öne geçebilirdik. Bu tip takımlara karşı golü erken bulmanız çok önemli ama maalesef bir pastan da, beş pastan da golü atamadık. Direkten de döndü, boş kaleye de atamadık. Atamadık.

Bu tip hadiseleri geçen seneden beri yaşıyoruz. 1-0 geriye düştük, bir de 10 kişi kaldık. Herhalde bir takımın başına gelebilecek en kötü şey. Takımımız iyi reaksiyon verdi, 1-1'i bulduk, bir daha gol kaçırdık. Şimdi orada kazanmamız gerekiyor. Galatasaray orada kazanacaktır, kazanmalıdır. İlk defa yaptığımız bir iş değil.

Sezonun çok başındayız, taraftarımız bizim en büyük silahımız. Böyle olursa, bize doğru doğrultulmuş olur. Çocukları, taraftarın oyun anında tedavi etmesi gerekir. Yoksa oyuncu kalmaz. O tepki doğru ve hoş değil." dedi.

"BU GOLLERİ ATACAKSIN"

10 kişi olarak iyi reaksiyon verdiklerini dile getiren Terim, "Bizim bu huyumuzu değiştirmemiz lazım. Kim çıkar, kim girerse alkışlamamız gerekir. Ben şansa pek inandığımı düşünmüyorum. Şansı bulmuşsunuz, iki pastan atamıyorsanız... Doğru dürüst pozisyon alır ve vuruş tekniğinizi ona göre ayarlarsanız, bunun kaçması çok zor.

2 metreden atacaksın, 5 metreden atacaksın bu golleri... Elendiğin zaman 'Kusura bakma, şanssızdık' benim çok sıcak baktığım bir şey değil. 10 kişi kaldık, 1-0 geriye düştük. Bence kalan 10 kişi iyi reaksiyon verdi. 1-1 gideceğiz, 11 kişi kalmanın önemli, golü bulmanın önemi çok fazla. Galatasaray orada da yenecek güçtedir; herhangi bir averaj, deplasman golü sıkıntısı da olmadığına göre... Galatasaray değişe, değişe, değişecek." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞECEĞİZ VE DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Değişerek ve değiştirerek daha iyi olacaklarını vurgulayan Terim, "Daha iyi olacağız. Değişeceğiz, değiştireceğiz ama daha iyi olacağız inşallah.

Yeteneğe nasıl önlem alamazsanız, bireysel hataya da öyle çare bulamazsınız. En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse yapacak tek şey var, oyunu değiştirmekten ziyade oyuncu değiştirmek. Muslera, güvendiğimiz ve en önemli oyuncularımızdan birisi. Olacak bu hatalar, iyi oyunlar oynadığını hepimiz biliyoruz. Kolay değil, tatil yapmadan biz rica ettik diye buraya geldi ve oynadı. Bazen böyle şeyler olur. Muslera'ya güveniyoruz. Muslera, Galatasaray'ın önemli taşlarından biridir." açıklamasında bulundu.





"KALECİ TRANSFERİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

Hataları en aza indirmeye çalışacaklarını belirten Terim, "Mohamed, bizim çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Müthiş bir giriş yaptı, ben de o girişini özlemle anıyorum. Daha çok çalışmasını, daha aktif olmasını sağlayacağız. İyi bir oyuncu. Daha çok konsantre olmalı, daha çok aramalı, daha çok oyunda bize katkıda bulunmalı. Sadece kenardan gelen ortalarla değil, bizim set oyunumuza muhakkak katkıda bulunmalı.

Yeteneğe nasıl önlem alamıyorsanız bireysel hataya da çare bulamazsınız. Bireysel hata, benim ne yapacağımı bilmiyorsunuz demek. Bireysel hataya tedbir alamazsınız! En aza indirmeye çalışacağız. Olmaması için uğraşacağız. Bu sık sık tekrar ederse, oyuncu değiştirilir. Başka bir şey olacak hali yok. Öyle bir yerde oluyor ki, hemen ceza yiyoruz. Umarım bir daha olmaz.

Muslera tatil yapmadan geldi, biz rica ettik diye özveriyle oynadı. Kaleci transferi düşünmüyoruz. Ona güveniyoruz. Bazen insana böyle şeyler olur, hepimize oluyor. Kredisi mevcut, toparlar. Caner Erkin, Milli Takım'dan oyuncum. Ancak şu anda van Aanholt, Ömer ve Emre Taşdemir olmak üzere 3 bekimiz var. Şu anda böyle bir tasarrufumuz yok." diye aktardı.