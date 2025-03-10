Fatih Terim: Galatasaray özlenmez mi

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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, önemli açıklamalara imza attı.

Galatasaray günleri hakkında konuşan 71 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılıları özlediğini söyledi.

"GALATASARAY ÖZLENİR"

TRT Spor'a konuşan Terim, şunları dedi:

Galatasaray'da 50. yılım doldu. Söylerken kolay ama yarım asır! Fiziksel olarak içinde bulunmadığım zamanlarda bile tek kulübe adanmış hayat! Galatasaray ile bağım çok güçlü. Ancak bunlardan bağımsız olarak söylüyorum, şampiyonluk ve 5. yıldız Galatasaray'ın hakkı! Galatasaray'ın camia olarak buradan geri adım atmayacak donanımı ve kalitesi var. Arzum ve gönlüm, Galatasaray'ın şampiyonluğundan yana. Bunun için bir arada olmaya ihtiyacımız var. Galatasaray camia olarak güçlü kalmalı ve etrafına güçlü duvarlar olmalı. Galatasaray hiç kimse tarafından kolay dokunulabilir olmamalı. Şampiyonluklar ve başarılar böyle gelir. Sezonun geri kalanında tek bir vücut olunmalı. Bir Galatasaraylı olarak isteğim ve temennim bu. Galatasaray özlenmez mi? Çalışmak veya çalışmamak hiç önemli değil. 50 senemi verdim, kolay değil. Galatasaray özlenir.

"FLORYA İLE İLGİLİ KONUŞURKEN DUYGUSALLAŞIYORUM"

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti:

Florya ile ilgili konuşurken duygusallaşıyorum. Hayatımın en güzel günlerinin bir çoğu orada geçti. Orası bir spor tesisi değil sadece! Orası benim için ekip arkadaşlarımın, Galatasaray hayalini kuran çocuklar için, milyonlarca Galatasaraylı için Florya yıllarca çoğu kişinin evi oldu. Çoğu zaman 24 saat geçirdik ve aile kavramı oturttuk. Kendine havası olan bir yer Florya. Üzüntüleri ve sevinçleri, büyük mücadeleleri orada yaşadık. Hayattaki tüm duyguları orada tattık. Florya, İstanbul'da bir semt değil, Metin Oktay Tesisleri gelir akıllara. Florya bir ruhtur ve Galatasaray'ı tanımlayan en önemli yerdir. Galatasaray'ı uzun yıllar aile yapmıştır.

"GALATASARAY VE TÜRK FUTBOLU İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Terim ayrıca, şöyle konuştu:

2012'de şampiyonluğumuzda Florya dışında izdiham olduğunu haber verdiler. Formül bulmamı istediler, 'Açın kapıları ve herkes içeri girsin' dedim. Sabaha karşı Florya'ya ulaştık ve taraftarımızı gördük, balkona çıktık. O günden beri de gelenek oldu. Telefonumda da o gün çekilen fotoğraf duvar kağıdıdır. Gelenek oldu ve yıllar içinde tekrarlandı. Büyük kulüpler gelenekleriyle yaşar. Kemerburgaz'da bu aile ortamının devam edeceğine inanıyorum ve orada da büyük mutluluklar yaşanacak. Galatasaray ve Türk futbolu için hayırlı olsun.

FATİH TERİM'İN ARKA PLANI