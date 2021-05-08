Fatih Terim: Galatasaray vazgeçmeyecek

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını ateşleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, oyuncularının yüreklerini ortaya koyduğunu söyledi.

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında kritik bir 3 puan aldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalrda bulunan Galatasaray Teknik Drektörü Fatih Terim, şunları söyledi:

"ÇOK HAK ETTİĞİMİZ, TEMİZ BİR GALİBİYET"

"Kenardan konsantre olduğumuz kadarıyla, çok hak ettiğimiz, çok temiz bir galibiyet oldu bence. İkinci yarı daha da artabilirdi gol sayısı."





"OYUNCULARIM, YÜREKLERİNİ ORTAYA KOYDU"

"Rakip kalede önemli gol pozisyonları hazırladık. Doğru bir plan yapmışız. Doğru yerlerde durduk. Beşiktaş'ın etkili elemanlarını oynatmadığımız gibi, biz kendimiz oynadık. Kolay değil. Ne dendiyse, her şeyi yaptı oyuncularım. Yüreklerini koydular."





"BU FUTBOLU VE SONUCU GÖRÜNCE, İNSAN ÜZÜLÜYOR"

"İkinci yarıda tam bir Galatasaray hakimiyeti vardı."

"İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii."





"GALATASARAY VAZGEÇMEYECEK"

"Süper Lig'de neyin ne olacağı belli olmaz demiştim. Herkes her an her şeyi yapabilir, kaybedebilir. Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar."

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

