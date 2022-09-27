Fatih Terim: Galatasaray'a sabır gerek

Galatasaray'ın eski hocası Fatih Terim, sarı-kırmızılılarla ilgili sabırlı olunması gerektiğini söyledi.

Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, uzun zamandır futboldan uzak bir yaşam sürüyor.

Sarı-kırmızılıların efsane ismi Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.

"Galatasaray'a biraz sabır gerek"

Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır." yorumunu yaptı.

Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız." ifadelerini kullandı.