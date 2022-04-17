Fatih Terim: Galatasaray'dan başka takım çalıştırmam

The Athletic'e konuşan Fatih Terim, "Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Galatasaray beni istediğinde hiçbir zaman 'Hayır' diyemedim. Galatasaray benim yuvam, ailem" dedi.

Dünyanın önde gelen spor sitelerinden The Athletic, Galatasaray efsanesi Fatih Terim ile ilgili dosya hazırladı.

68 yaşındaki teknik adamla söyleşi gerçekleştiren Athletic, Terim'i şöyle tanıttı:

"Fatih Terim, Türk futboludur. İngiliz futbolunda onunla eş birini bulmamız zor çünkü öyle biri yok. 3 kez Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Terim, 1954'ten sonra EURO 96 ile Türkiye'yi ilk kez büyük bir turnuvaya götürdü.

Terim aynı zamanda Türk Milli Takımı'na EURO 2008'de yarı final oynattı. Galatasaray'a 8 kez Süper Lig (rekor), 3 kez Türkiye Kupası ve UEFA Kupası kazandırdı. Bir türk takımıyla Avrupa'da kazanan tek Türk teknik direktör Terim'in lakabı 'İmparator'."





“Galatasaray benim yuvam”

Terim'in açıklamalarında Galatasaray büyük bir yer buldu. Tecrübeli futbol adamı, "Galatasaray'dan başka bir Türk takımını yönetir misiniz?" sorusuna "İmkansız" diyerek cevap verdi.

Galatasaray için "Tek yönlü bir bilet" diyen Terim, "Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Galatasaray beni istediğinde hiçbir zaman 'Hayır' diyemedim. Galatasaray benim yuvam, ailem" ifadelerini kullandı.

“Galatasaray’da bir devrim olması gerektiğine karar verdim”

Terim, Galatasaray'daki son sezonuyla ilgili ise "Bu senenin başında, Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. 'Kolay olmayacak' dedim. Sonrasında alınan karar, aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için, biraz zamana ihtiyacım var." şeklinde konuştu.

"Türk futboluna miras bırakmak istiyorum"

Kariyerindeki bir sonraki adıma karar vermediğini söyleyen Terim, "Türk futboluna miras bırakmak istiyorum. Benim için en gurur verici şey bu olacak" dedi.