Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
409.964
-2.75%
EXEN Coin
38.97
8.79%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Fatih Terim: Galatasaray'la gurur duyuyorum

    Fatih Terim: Galatasaray'la gurur duyuyorum

    Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 23:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ancak bu skor şampiyonluk için yetmedi.

    Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

    "HER ŞEYLE AYRI UĞRAŞ, BİR DE İÇERİYLE UĞRAŞ"

    Fatih Terim açıklamalarında, “O kadar çok şeyle uğraştık ki... TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Her yerle ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş.

    Açıkçası bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Çok ciddi yaralar verdiler bize.

    Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı.

    Fatih Terim: Galatasaray la gurur duyuyorum #1

    "GALATASARAY'LA GURUR DUYUYORUM"

    Galatasaray'la gurur duyuyorum. Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar.

    Rakiplerin hepsini tebrik ediyorum. Kolay değil. Herkes evindeyken biz televizyondaki aktörleri oynadık.

    Rakipler, hatta aleyhimize çalışanlar, düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler. İçtekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunların hepsini aşmalı." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim: Galatasaray la gurur duyuyorum #2

    BUZ KOVASI TOTEMİ TUTMADI

    Deneyimli teknik adam, son haftalarda maçı genellikle buz kovasının üzerinde maçı seyretmişti.

    Taraftarlar bunun sebebinin totem olduğunu söylemişlerdi.

    Fatih Terim: Galatasaray la gurur duyuyorum #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir