Fatih Terim: Galatasaray'la gurur duyuyorum

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ancak bu skor şampiyonluk için yetmedi.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYLE AYRI UĞRAŞ, BİR DE İÇERİYLE UĞRAŞ"

Fatih Terim açıklamalarında, “O kadar çok şeyle uğraştık ki... TFF ve kurullarına göğsümüzü germişken, TFF ve kurullarına teşekkür edenlerle bile karşılaşıyoruz. Her yerle ayrı uğraş, bir de içeriyle uğraş.

Açıkçası bu yarışı çok önce bitirmemiz gerekirdi. Çok ciddi yaralar verdiler bize.

Herkese rağmen olabilir miydik... Her şampiyonluğun 'buna rağmen' detayı vardır, bu şampiyonluğun bu detayları fazla olacaktı.





"GALATASARAY'LA GURUR DUYUYORUM"

Galatasaray'la gurur duyuyorum. Yalnızım dediğimde çok şey ifade ettim de maalesef anlamadılar.

Rakiplerin hepsini tebrik ediyorum. Kolay değil. Herkes evindeyken biz televizyondaki aktörleri oynadık.

Rakipler, hatta aleyhimize çalışanlar, düşmanlarımız bile bildiğimiz şeyler. İçtekiler daha tehlikeli. Galatasaray bunların hepsini aşmalı." ifadelerini kullandı.

BUZ KOVASI TOTEMİ TUTMADI

Deneyimli teknik adam, son haftalarda maçı genellikle buz kovasının üzerinde maçı seyretmişti.

Taraftarlar bunun sebebinin totem olduğunu söylemişlerdi.