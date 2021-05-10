Fatih Terim, Gedson için Rui Costa ile görüştü

Fatih Terim, Gedson için Rui Costa ile görüştü

Derbide harika bir futbol sergileyen Portekizli Gedson Fernandes için görüşmeler, ağır gidiyordu. Fatih Terim bizzat devreye girdi.

Beşiktaş derbisinde Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans ortaya koyarak galibiyette önemli rol oynadı.





"SEÇİM İŞLERİ BİZİ ZORLUYOR"

Kiralık olarak Galatasaray forması giyen Portekizli'nin 1 sezon daha kiralanması için görüşmeler sürüyordu. Ancak Galatasaray'daki seçim belirsizliği sonrasında transfer çalışmaları da ağır gidiyordu. Terim daha önce, "Hem Gedson hem de Halil'in kalmasını istiyorum. Ancak seçim işleri bizi zorluyor." demişti.

Tecrübeli teknik adamın, Gedson için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Benfica ve Rui Costa'yla görüşen Terim'in, önemli mesafe katettiği belirtildi. Gedson'un da 1 yıl Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.



