Fatih Terim: Gedson'u sonuna kadar bekleyeceğiz

Fatih Terim, maç sonu açıklamalarında transfer gündemine değinerek Gedson ve Halil'i istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş mücadelesinde Randers'i 2-1 mağlup eden Galatasaray gruplara kaldı.

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA OLMAYI İSTEDİK"

Oyuncuların sonuna kadar mücadele ettiklerini belirten Terim, "Oyuncularım pes etmediler ve kazanmayı istediler. Avrupa Ligi'nde olmayı istedik. Taraftarlarımız bazen bazı oyuncularımızın bir an evvel oynamasını istiyor ama genç oyuncular için zamanlama çok önemlidir. Barış Alper'in 1-2 güzel hareketini kafamıza yazdık. dedi.

"GEDSON'U SONUNA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

Gedson'u hala istediklerini aktaran Terim, "Halil'i istiyoruz. Gedson'u vermeyeceklerini söylüyorlar ama sonuna kadar bekleyeceğiz, olursa olur, olmazsa başka bir şey düşüneceğiz.

Her geçen gün ısındıkça daha iyi olacak. Kerem bayağı yoruldu, o yüzden ikinci yarıda Barış'ı seçtim. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onların sayısını çoğaltacağız. Yaş alan gençler de vardır, sadece gençlerdir. Onları da unutmamak lazım. Barış ve Barış gibileri inşallah kazandırmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

"MESELE HEP KALACAKMIŞ GİBİ OYNAMAK"

Galatasarayın gençlere alışmasını söyleyen deneyimli teknil adam, "Mesele, hep kalacakmış gibi oynamak. Profesyonelce. Oyuncu yarın da gidebilir. Babel iyi bir oyuncu. Benim de beğendiğim, önemli bir oyuncu ama her şey olabilir. Biz bir takımız. Bunu genç tecrübeli diye ayırt etmeden bakmak lazım. Sahanın en iyilerinden birisi Feghouli'ydi, Diange'ydi, Patrick'ti, Babel'di. Galatasaray'ın gençlere alışması lazım. Biz her sene 1-2 tane ortaya koyuyoruz.

Takım içerisinde bir sürpriz yapabilirim dedim. 10 numara alınca olağanüstü bir beklenti olur. Oyuncu 10 numaranın altından kalkamadığı zaman olağanüstü bir tepki olur. 10 numarayı içeride birine vermek için sürpriz yapabiliriz dedik." diye konuştu.