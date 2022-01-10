Fatih Terim gitti, işler karıştı! Galatasaray'ın yeni teknik patronu kim olacak?

Uzun zamandır Süper Lig'de kazanamayan Galatasaray, Giresun'a 1-0 yenildi. Bu yenilginin ardından eleştirilen Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Peki, Galatasaray'ın yeni teknik patronu kim olacak?

Süper Lig'de enteresan bir sezon yaşanıyor...

3 büyüklerin şampiyonluk yarışından koptuğu artık iyiden iyi hissedilirken, Trabzonspor ise puan farkını açmaya başladı.

Trabzonspor galibiyetlerine sürekli yenilerini eklerken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray teknik direktör sorunları ile boğuşuyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz yeni hoca bulunamazken, Galatasaray'da ise Fatih Terim takımdan ayrıldı.

Terim'in takımdan ayrılmasını kimse beklemiyordu ancak yönetimle yapılan toplantıdan çıkan karar sonrası ipler koptu.

Tecrübeli teknik adamın yerini kimin dolduracağı merak edilirken, Burak Elmas ve yönetiminin bazı hocalarla markaj halinde oldukları bilgisi geldi.

Bu bilgiler henüz netlik kazanmazken, liderin 22 puan gerisine düşen Galatasaray'da işlerin nasıl toparlanacağı merak edilmeye başlandı.

FATİH TERİM'İN GALATASARAY KARNESİ

Fatih Terim'in, Galatasaray'daki 4'üncü döneminin olduğu biliniyordu. Kulüpte dördüncü dönemi sona eren Terim, 22 Aralık 2017'de göreve başlamıştı.

Dördüncü döneminde 176 resmi maça çıkan Terim, 97 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 yenilgi aldı.

GALATASARAY'IN YENİ TEKNİK PATRONU KİM OLACAK?

Burak Elmas ve yönetimi yeni teknik patronu bulmak için hareket geçti. Gözler yabancı hocalarda olurken, kariyerinde Bayern Münih ve Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan Domenec Torrent ile temas kuruldu.

Yerli teknik adamlardan Okan Buruk liste başı olurken, yönetimde bazı fikir ayrılıkları olduğu gündeme geldi.

Galatasaray'ın kısa bir süre içerisinde teknik adamı açıklaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın getireceği teknik adamı taraftarın nasıl karşılayacağı ise akıllarda soru işareti olarak yer ediniyor.