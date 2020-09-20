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    Fatih Terim: Gönül ister haftada 1 maç oynayalım

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 18:39
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    Fatih Terim: Gönül ister haftada 1 maç oynayalım

    Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçından önce açıklamalarda bulundu.

    "EŞİT ŞARTLARDA DEĞİLİZ"

    Yoğun fikstür hakkında konuşan Terim, "Gönül ister ki 1 haftada 1 maç oynayalım, dinlenelim, eşit şartlarda olalım ama maalesef böyle. Bunlara alışmak lazım. Bunu daima bir sebep olarak kullanmamak lazım. Oyuncularıma da bunu söylüyorum. 2 idman yapabildik. Bu hafta bizim için daha ciddi bir hafta. em bugün, hem Perşembe hem de hafta sonu bizim ne durumda olduğumuzu geri bildirim olarak gösterecek. Burada geçen sezon enteresan bir maç oynadık. 42 defa ceza alanına girip 22 şut atan bir takım olarak sonuç alamamıştık" dedi.

    Fatih Terim: Gönül ister haftada 1 maç oynayalım #1

    "ETEBO'YU KULLANMAK İÇİN KADROYA ALDIM"

    Yeni transfer Etebo hakkında konuşan Terim, "Etebo'yu maçta kullanmak için kadroya aldım. İmkan olursa görmek istiyorum. Arkadaşlarına da alışması açısında oynamasını arzu ediyoruz. Bakalım olaylar nasıl gelişecek" şeklinde konuştu.

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