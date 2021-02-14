Fatih Terim: Hak ettiğimiz bir 3 puandı

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL KAR OYUNU DEĞİL"

"İki tarafı da tebrik etmek lazım. Bir gerçek var ki, futbol günlük güneşlik bir oyun değil. Futbol kar, bora, fırtına oyunu da değil! Zeminin kontrol ettiği bir oyun. Bu da sizin kontrolünüz dışında. Bu da kolay bir şey değil. Tüm çalışmalar, alışkanlıklar bir tarafa bırakılıyor ve başka türlü bir oyun oynanıyor.





"İLK YARI MUSLERA YERE YATMADI"

"İlk yarı için söyleyeceğim tek şey var, zaman zaman helal olsun diyebileceğim bir futbol örneğidir Galatasaray için. Muslera yere yatmadı, pozisyon vermedik. Normal bir zeminmiş gibi oynadık. Hiç hata yapmadılar. Bayağı da gol pozisyonuna girip 1-0 önde bitirdik."

"İKİNCİ GOLÜ ATMAK ZORUNDASIN"

"İkiyi yapmadığınız sürece sıkıntıdasınız. Kendi iradeniz dışında kaymalar, topun durması, gitmemesi, çamur ve bir takım şeylerle uğraşıyorsunuz. Uzun toplar, seken toplar, şutlar, dönüşler, en az hata yapan, yan toplar gibi başka futbol anlayışının ortaya konulduğu bir maç oldu. Hiç alakası yokken bir gol yedik. Bundan sonra da edebildiğimiz kadar müdahale ettik. Henry'nin çabukluğu penaltı getirdi. Açıkçası 18'e daha çok giren, daha çok şut atan bizdik. Hak ettiğimiz bir 3 puandı."





"GOLÜ KENDİ HATAMIZDAN YEDİK"

"Kendi hatamızdan 1 gol yedik. Sonunda kazandığımı için oyuncularımı kutluyorum. Bu zor şartlarda, biz zaten dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalar, sakatlıklar, olmayan işlerle geliyoruz ama Allah'a şükür tekrar liderliğimizi 3 puanla almanın sevincini yaşıyoruz. Güzel bir 3 puan oldu bu havaya, bu olağanüstü şartlara rağmen."

"KEREM DAHA FAZLA OYNAYACAK"

"Kerem'e daha çok şans vermeyi düşünüyorum. Elimden geldiği kadar veriyorum. Erzincanlılara teşekkür ediyorum. Transferinde yardımcı olan Kemal Kılıç hocama teşekkür ederim, iyi olduğunu söyledi. Nereden geldiğine bakmıyorum, oyun anlayışıma uyan yetenekli gençler her zaman oynuyor. Bir kısmı Liverpool'da, bir kısmı başka yerde. Öğrenmesi gereken şeyleri öğrendiği zaman başka bir oyuncu olacak. Atmasına sevindim. Dışarı verdiğim gençler de iyi performansla bize geri döneceklerdir"





"MOSTAFA MOHAMED'İN PERFORMANSI"

"Mohamed, iyi oynuyor. Her şeyden önce iyi oynuyor. Son zamanlarda alışık olmadığımız topun bizde kalıp, bizi çağırması, taşıması, hücuma istemesi çok önemli. Mohamed bu işi çok iyi yapıyor. Havada çok etkili. Öyle veya böyle duran top da önemlidir. Geleli 2-3 hafta oldu. 2-3 haftada 4-5 maç oynadı. Önemli ve genç bir yetenek. İnşallah daha da iyi olacak. Bize katkısı olan gençlerin gol atması hepimizi daha çok sevindiriyor. Bunların sayısını çoğaltırsak Galatasaray'ın kurtuluşu olur."