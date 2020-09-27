Fatih Terim: Hakem sarı kartlarda bonkördü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbinin hakemi Ali Palabıyık'ın sarı kart konusunda bonkör olduğunu ifade ederken maçta takımının çok fazla gol kaçırdığını söyledi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"GOLE BİRÇOK KEZ YAKLAŞTIK"

Maçın gidişatının iyi olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Maç öncesindeki o heyecanla, o atmosferle, maçın gidişatı pek aynı olmadı. Gönül isterdi ki daha hareketli, daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Bu pek çok kez gole yaklaştık. Belki golü yapsak, oyunumuzu da düzeltme imkanımız olabilirdi. Ama olmadı. Birçok kez gole yaklaştık fakat bulamadık."





Arka arkaya maçlar ne kadar oyuncu değişikli yaparsak yapalım yıpratıyor demek ki. Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin, biz sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında." ifadelerini kullandı.

"HAKEM SARI KARTLARDA BONKÖRDÜ"

Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti: "Sarı kartlarda biraz bonkör davrandığını düşünüyorum hakemin. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında." "Asıl isteğim, oynadığımız oyunun, bildiğimiz oyunun tekrarlanması. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzdan o ışığı göremedik. Bunu belki gol telafi ederdi, çok da müsait pozisyonlar yakaladık. Son pasları doğru verebilsek pozisyon sayısı artabilirdi. O kadar çok maçımız var ki bunları kaç kez konuşacağız kim bilir. Hayırlısı. Şimdi Glasgow'a hazırlanacağız, döneceğiz Kasımpaşa."