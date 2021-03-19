Fatih Terim, hakemi ve oyuncularını eleştirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'a 4-3 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u konuk etti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin birbirleriyle oynayacağı haftada 3 puan parolasıyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, rakibine 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını ve maçın hakemini eleştirdi.

Terim'in sözleri şu şekilde:

"Birkaç dakikalık şoku atlattıktan sonra oyunu tamamen kontrol altına aldık. Herhangi bir pozisyon vermeden 2 gol yedik. 1-0'ın üstünden şahane bir golle 2-1 öne geçtik. Yine oynuyoruz. Hatta, bize olan bir duran topun arkasından Etebo aklınca driplin yapacağına Emre'ye oynasa, sürmeyi tercih etti. Oyunun kopması için önemli bir fırsattı. Birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini yaptık. Diğerini de yaptık. İkinci sol ayaklı. 2-2'yle girdik. 0-0 gibi girmiş olabiliriz. Türkiye'nin en az gol yiyen takımısınız. Oynayanlar yine bunlardı. Sonrasında yine böyle komik bir golle 3-2 geriye düştük."





"O KADAR HAZIR Kİ VERMEYE"

"3-3'ü bulduk, fakat eksildik. 10 kişi kaldık. O pozisyonda gerçi hakem direkt penaltıyı gösteriyor, 1 metre dışarıda. O kadar hazır ki, bir şey olsa da versem.. İlk defa bir büyük takım maçında. Bizde deniyor zaten MHK en'leri in'leri."

"Bazı değişiklikler yaptık ama sonuç itibariyle oyunun kopuşu, eksikken ikinci topa yönelme, oradan sonra da çok zordu. Bu sefer dördüncüyü de yedik. En az yiyen takım... Onu da çıkarmak için uğraştık. Olmadı. Maalesef. Futbol öngörülen bir şey değil muhakkak.

İki stoperimiz de cezalı. Bize bol keseden çıkanlar...

Volkan Bayarslan da ilk defa üç büyük maçında. Bizde deneniyor. Başkasına veremezler. Bize verirler. Volkan Bayarslan, 1.5 metre dışarda olana verecek kadar hazır."

"BİRAZ KIRILGAN BİR TAKIMIZ"

"Hata yapanlar için söylüyorum, herhangi pozisyon yokken, çok iyi oynarken diğer oyuncular da bunun altından kalkabilecek... Biz biraz kırılgan bir takımız. Emre Akbaba, Emre Kılınç'tı. Ben de olsam moralim bozulabilir, kalkamayabilirdim. Anlatılabilecek gibi değil yaptığımız hatalar. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım takımıma. Olmamalıydı bu."





"KÖTÜ BİR YERDE KAYBETTİK"

"Oyuna baktığımızda, 10 kişi kalana kadar bir sıkıntı yok. 11'e 11 devam etsek 3-3'ten sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de getirdiği karşılık. Ben açıkçası 'Ya 1 farkla mağlubuz, ben yine oyunumu, oyuncularımı koruyayım' diyen bir hoca değilim. Doğru oyun hangisiyse bana göre, bu seviyelerde bunu oynamaya çalışırım, kaybederim, kazanırım. Galatasaray'da gerçek üzülenlere üzülüyoruz. Biz de onun için üzgünüz. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik."

"OYUNCULARIMA YAKIŞTIRAMADIM"

"Klasik kalkıp bu maçtan sonra ya çok maç var... Var, var ama büyük avantajı kaçırdık. Bu kaçırdığın avantaj da son 4 maçın 3'ünde 8 puan kaybedersek, birçok kredimizi, avantajımızı kaçırdığımız gibi her maçı kazanmak, hiç puan kaybetmemek gibi tehlikeli sularda yüzmek zorunda kalabiliriz. Muhakkak herhangi bir şeyi bırakacak halimiz yok. Rakiplerimiz birbiriyle oynarken kazanmamızın vereceği efekt başka. Dediğim gibi oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hiçbir zaman hatalarını yüzüne söyler kimseyle paylaşmam ama onlara bugünü yakıştıramadım."