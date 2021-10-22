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    Fatih Terim: Her yerde nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız

    Fatih Terim, Lokomotiv maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 09:12
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    Fatih Terim: Her yerde nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçının ardından Beşiktaş ile oynayacakları derbiyle ilgili konuştu.

    "HER YERDE NASIL OYNUYORSAK ÖYLE OYNAYACAĞIZ"

    Zorlu bir derbi oynayacaklarını söyleyen deneyimli hoca, "Derbi kolay olmayacak, Beşiktaş iyi bir takım, iyi bir kadro. Geçen senin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitmeyebilir ama her zaman ciddi ve saygı duyulacak bir rakip. Pazartesi günü en iyi şekilde oynamaya çalışacağız. Her yerde nasıl oynuyorsak, öyle oynayacağız." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim: Her yerde nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız #1

    "FİZİK OLARAK HAZIRIZ"

    Beşiktaş'ın 2 gün fazla dinleneceğinin belirtilmesi üzerinde Fatih Terim, "Kural böyle, kimsenin günahı değil. Sabaha karşı orada olacağız. Zor, kolay değil, 18. maç bitti. En iyi hazırlığı yapacağız. Sağlık ekibimizle atletik performansımız oyuncularla görüşme yaptı. Yarın belki izin vereceğiz, sabaha karşı 5:30'da olacağız çünkü. Takımımızı bahanesiz alıştırmaya çalışıyoruz. Yeter ki burada kalalım, 3 günde bir oynamaya hazırız. Fizik olarak da hazırız." dedi.

    Fatih Terim: Her yerde nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız #2

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