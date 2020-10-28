Fatih Terim: Herkes kendine gelsin

Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı toplantının ardından oyuncularıyla görüşen Fatih Terim, "Bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum" diyerek öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

Avrupa'ya erken veda eden, ligde çıktığı 6 maçın da 3'ünü kazanabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluğa olan inancını yineledi.

Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı toplantıda yönetim ile arasındaki buzları eriten 67 yaşındaki teknik adam, daha sonra öğrencileriyle bir araya geldi.

"NEREDE KALMIŞTIK?"

Antrenman öncesi oyuncularıyla bir süre sohbet eden Terim'in ilk sözü "Nerede kalmıştık?" oldu.

"HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORUM"

Futbolcularına sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini tekrar anlatan Terim, "Daha yapacak çok işimiz var. Herkes kendine gelsin. Yol kazası, formsuzluk, eksiklik vesaire bahaneler duymak istemiyorum. Ligin çok başındayız. Kazanılacak, kaybedilecek çok puan var herkesin önünde. Ama şundan emin olun ki, bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum."şeklinde konuştu.