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    Fatih Terim: Hırsımızı sahaya koysak yeter

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesinde oyuncularına bu sözleri kullandı
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2021 - 13:58
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    Fatih Terim: Hırsımızı sahaya koysak yeter

    Avrupa imtihanını başarıyla veren Galatasaray lige döndü... Lazio'yu Türk Telekom'da 1-0 ile geçen sarı-kırmızılılarda oyun ve skor kadar sevindirici gelişme, galibiyetin korunmasıydı. Çünkü Cimbom ligde son iki maçında öne geçmiş, üstünlüğünü koruyamamıştı.

    Ancak Lazio karşısında bu defosunu düzelten bir Aslan vardı. Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor karşısında da benzer oyun anlayışının ve takım mücadelesinin devam etmesini istedi.

    Fatih Terim: Hırsımızı sahaya koysak yeter #1

    PROBLEM YAŞAMAYIZ

    Tecrübeli hoca ilk yarım saatlik dilimde bulacakları golün kendilerini rahatlatacağını vurgulayarak öğrencilerine, "Özellikle maç başlarındaki baskı ve istediğimiz olumlu sonuçlar veriyor. Ama önemli olan bunu iyi değerlendirip kalan dakikalara yaymak ve üstünlüğümüzü hem oyunda hem tabelada korumak. Her geçen gün daha iyiye gittiğimiz aşikâr. Size güveniyorum. Hırsımızı, isteğimizi ve kalitemizi sahaya yansıttığımız sürece problem yaşamayız" dedi.

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