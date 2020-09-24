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- Fatih Terim ile Erol Bulut 11. kez karşı karşıya gelecek
Fatih Terim ile Erol Bulut 11. kez karşı karşıya gelecek
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 10:38
Süper Lig'in 3. haftasında sezonun ilk derbisi oynanacak.
Galatasaray'ın sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Erol Bulut ile Fatih Terim'in 11. kez karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, Terim'in üstünlüğü bulunuyor.
TERİM 5'E 4 ÖNDE
Daha önce oynanan 10 maçta Terim yönetimindeki Galatasaray 5 galibiyet alırken, Bulut'un çalıştırdığı takımlar ise sarı-kırmızılıları 4 kez yenmişti.
O maçlarda alınan skorlar şu şekilde:
Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray
Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray
Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor
Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray
Galatasaray 1-0 Alanyaspor
Alanyaspor 2-0 Galatasaray
Galatasaray 3-1 Alanyaspor
Alanyaspor 4-1 Galatasaray
Öte yandan Alanyaspor'un başındayken Fatih Terim'in önünde yaptığı hareketle çok konuşulan Erol Bulut, o anda çekilen fotoğrafı odasının duvarına astırmıştı.