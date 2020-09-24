Fatih Terim ile Erol Bulut 11. kez karşı karşıya gelecek

Fatih Terim ile Erol Bulut 11. kez karşı karşıya gelecek

Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, Fatih Terim'in Erol Bulut'a karşı 5'e 4 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 3. haftasında sezonun ilk derbisi oynanacak.

Galatasaray'ın sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maç pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Erol Bulut ile Fatih Terim'in 11. kez karşı karşıya geleceği mücadele öncesi, Terim'in üstünlüğü bulunuyor.

TERİM 5'E 4 ÖNDE

Daha önce oynanan 10 maçta Terim yönetimindeki Galatasaray 5 galibiyet alırken, Bulut'un çalıştırdığı takımlar ise sarı-kırmızılıları 4 kez yenmişti.

O maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor 2-0 Galatasaray

Galatasaray 0-0 Yeni Malatyaspor

Galatasaray 3-0 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor 2-5 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Alanyaspor

Alanyaspor 2-0 Galatasaray

Galatasaray 3-1 Alanyaspor

Alanyaspor 4-1 Galatasaray

Öte yandan Alanyaspor'un başındayken Fatih Terim'in önünde yaptığı hareketle çok konuşulan Erol Bulut, o anda çekilen fotoğrafı odasının duvarına astırmıştı.



