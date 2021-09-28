Fatih Terim istifadan döndü

Süper Lig'de sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kayıplarında taraftar Fatih Terim'i sorumlu tuttu ve deneyimli teknik adam Göztepe maçında istifanın eşiğinden döndü.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırladı. Birkaç haftadır kötü sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, bu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanı cebine koydu.

Ligde alınan kötü sonuçlarla birlikte taraftar sosyal medyada bunun sorumlusu olarak Fatih Terim'e eleştirilerde bulundu.

Terim de taraftarların ağır eleştirilerine bir hayli alındı. Deneyimli teknik adam özellikle taraftarların sık sık söylediği, "Modern değil, çağ dışı futbol oynatıyor." yorumlarını doğru bulmadığı ortaya çıktı.

GÖZTEPE MAÇINDA İSTİFA EDECEKTİ

Fatih Terim, yapılan eleştirilerden sonra Göztepe maçında alınacak herhangi bir puan kaybı sonrası istifa etmeyi düşündü.

Hatta bu niyetini Göztepe maçı sonrası kullandığı, "Son zamanlardaki gidişat bana başka şeyler düşündürüyor. Kendimle ilgili de, Galatasaray’la ilgili de." sözleriyle de belli etmiş oldu.