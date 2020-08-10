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Fatih Terim İtalyan kondisyoner istedi

Fatih Terim İtalyan kondisyoner istedi

Teknik ekibi de en az takım kadrosu gibi güçlendirmek isteyen G.Saray, Parma'nın kondisyoneri Alberto Bartalli ile görüşmelere başladı.