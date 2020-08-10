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    Fatih Terim İtalyan kondisyoner istedi

    Teknik ekibi de en az takım kadrosu gibi güçlendirmek isteyen G.Saray, Parma'nın kondisyoneri Alberto Bartalli ile görüşmelere başladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 11:58
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    Fatih Terim İtalyan kondisyoner istedi

    Alberto Bartalli'nin ayrılığının ardından Galatasaray, performans ekibini güçlendirmek için çalışmalara başladı.

    Görüşülen isimlerden biri Parma kulübünün kondisyoneri Luca Morellini...

    PARMA'YI EN ÇOK KOŞAN TAKIMLARDAN BİRİ YAPTI

    Parma geride bıraktığımız sezon Inter'den sonra Serie A'nın en çok koşan takımı olmuştu. İtalya'da yakın ilişkileri olan Fatih Terim'in tercihi, yine buradan bir kondisyoneri takıma kazandırmak.

    Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fatih Terim, Alberto Bartalli'nin takıma kazandırılmasını istedi.

    Fatih Terim İtalyan kondisyoner istedi #1

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