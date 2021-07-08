Fatih Terim: İyi ki Galatasaraylıyım

Fatih Terim Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, "İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Faith Terim Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Terim açıklamalarında, “Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, bayrağını taşımak, ben oralıyım demek herhalde gururların en büyüğü.

Büyük hatalarımız da oldu ama terazide başarılarımızın daha ağır bastığını düşünüyorum.

Allah, Galatasaray'la bana öyle şeyler nasip etti ki... Dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde Galatasaray'ı biliyorlarsa zaten her şey ortadadır. Benim hayallerimin sınırı yok belki ama onun bile üstünde bazı şeyler oldu burada. O yüzden ne desek az.





“İYİ Kİ GALATASARAYLIYIM”

Söylerken basit geliyor ama 47 yıl gerçekten çok. Bir camiaya bu kadar yıl hizmet etmek, bayrağını taşımak, ben oralıyım demek gururların en büyüğü. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım, iyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum.” ifadelerini kullandı.