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    Fatih Terim kaçan gollere çıldırdı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçında kaçan gollere sinirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 10:39
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    Fatih Terim kaçan gollere çıldırdı

    Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

    Galatasaray Stadı'nda oynanan mücadeleyi cezası nedeniyle locadan takip eden Fatih Terim, kaçan net gol fırsatları sonrası çok öfkelendi.

    TEPKİ GÖSTERDİ

    Deneyimli teknik adamın iki elini açarak tepki gösterdiği anlar objektiflere yansıdı.

    Sarı-kırmızılılar bu maçtan da galibiyetle ayrılamazken 24 puanla 10. sırada yer aldı ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

    Fatih Terim kaçan gollere çıldırdı #1

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