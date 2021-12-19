Fatih Terim kaçan gollere çıldırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçında kaçan gollere sinirlendi.

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Galatasaray Stadı'nda oynanan mücadeleyi cezası nedeniyle locadan takip eden Fatih Terim, kaçan net gol fırsatları sonrası çok öfkelendi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Deneyimli teknik adamın iki elini açarak tepki gösterdiği anlar objektiflere yansıdı.

Sarı-kırmızılılar bu maçtan da galibiyetle ayrılamazken 24 puanla 10. sırada yer aldı ve lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.



