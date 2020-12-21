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    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor

    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Göztepe maçında Luyindama, Omar ve Belhanda'yı 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 10:42
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    Süper Lig'de 14. hafta maçları salı, çarşamba ve perşembe günleri oynanacak.

    Yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da, 2-1 kaybedilen Karagümrük maçında sahaya çıkan 11 değişiyor.

    LUYINDAMA, BELHANDA VE OMAR 11'E

    Teknik direktör Fatih Terim'in, kırmızı kart cezalısı Marcao'nun yerine Luyindama'yı oynatacağı öğrenildi.

    Performanslarından memnun kalmadığı Linnes ve Emre Akbaba'yı da kulübeye çekecek olan 67 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerlerine ise Omar ve Belhanda'ya görev verecek.

    TERİM CEZALI

    Öte yandan Karagümrük maçında direkt olarak kırmızı kart gören sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, cezası sebebiyle bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.

    Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

    Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor #1

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