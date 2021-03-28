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    Fatih Terim: Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza

    Fatih Terim: Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza

    PFDK tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 11:20
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 11:37
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    Fatih Terim, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Rizespor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç men cezası almıştı.

    Gelen ceza üzerine resmi Twitter hesabındaki profil fotoğrafına terazi koyarak 'adalet' vurgusu yapan tecrübeli teknik adam, isyanını sürdürüyor.

    En ufak hareketinde ceza verilmesi için fırsat kollandığını belirten deneyimli çalıştırıcı, bu durumun artık can sıkmaya başladığını söyledi.

    Fatih Terim: Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza #1

    "DİĞER HOCALAR NELER YAPIYOR"

    Terim'in, "Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza... Diğer hocalar neler yapıyor, neler diyor ceza almıyor. Biz en ufak hareketimizde ceza alıyoruz. Saha içinde gerginlik olabilir, tartışabiliriz. Sonrasında zaten adam geldi, özür diledi. Her şeye böyle ceza mı verilir, eğer verilecekse herkese aynı şekilde verilmelidir." dediği belirtildi.

    Fatih Terim: Kafamı indirsem ceza, kaldırsam ceza #2

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