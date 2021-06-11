Fatih Terim: Kalbim Türkiye ile olacak

Fatih Terim, Türkiye-İtalya maçı öncesi Sky Sport yayına bağlanarak İtalyanca röportaj verdi.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi Fatih Terim, İtalyan medyasından Sky Sport'a özel bir röportaj verdi. İtalyanca röportaj veren Fatih Terim, "Kalbim Türkiye ile" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK DAHA İYİ SAVUNMA YAPIYOR"

"Türkiye artık değişti. Güçlü rakiplere karşı kontra atak yapmayı öğrendi ve Fransa karşısında bunu gösterdi. Geçmişe göre İtalyan futbolu daha az defansif ve daha fazla hücum odaklı oynanıyor. Zor ve ortada bir maç olacak."

Fatih Terim Sky Sports'a İtalyanca konuştu - İZLE



"KALBİM TÜRKİYE İLE OLACAK"

"İtalya topa sahip olmaya çalışacak. Türkiye ise boşlukları kapatmak için mücadele edecek. İtalya'da geçmişte daha çok defansif futbol oynanırdı. Fakat artık daha hücum odaklı oynuyorlar. Avrupa liglerinde atılan gol sayılarına baktığınız zaman Serie A artık ilk 3'te. Kalbim Türkiye ile ama İtalya da benim ikinci evim ve onlara da en iyi dileklerimi sunuyorum."