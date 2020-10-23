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    Fatih Terim kaleyi Okan Kocuk'a devredebilir

    Fatih Terim kaleyi Okan Kocuk'a devredebilir

    Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, son dönemdeki kötü performansı nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelince Fatih Terim, yedek kaleci Okan Kocuk'tan hazır olmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 09:25
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    Galatasaray'da, simge isimler arasında şimdiden yerini alan Fernando Muslera'nın sakatlığının ardından kaleci problemi devam ediyor.

    FATİH ÖZTÜRK HATALARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

    Geçen sezonun sonlarında Okan Kocuk'un performansından memnun kalmayan ve sezon başında Fatih Öztürk'ün takıma dahil edilmesini isteyen Fatih Terim, tecrübeli kaleciden de istediği verimi alamadı.

    Bu sezon yediği basit gollerle taraftarın tepkisini çeken deneyimli file bekçisi, son olarak Alanyaspor maçında Babacar'ın serbest vuruşu öncesinde yaptığı pozisyon alma hatasıyla da eleştirilerin odak noktası olmuştu.

    Öte yandan bazı muzip futbolseverler, Fatih Öztürk'ün kendi solunu fazla açık bırakmasını montaj fotoğraflarla ti'ye almayı da ihmal etmedi.

    Fatih Terim kaleyi Okan Kocuk a devredebilir #1

    OKAN KOCUK SÜRPRİZİ

    Camia tarafından puan kayıplarında başrol oynadığı öne sürülen Fatih Öztürk, Fatih Terim'in de ikileme düşmesine sebep oldu.

    BB Erzurumspor maçı öncesinde yedek kaleci Okan Kocuk ile görüşen Terim, 25 yaşındaki kaleciye "hazır ol" talimatı verdi.

    Geçen sezon Muslera sakatlandıktan sonra kaleyi devralan, ancak performansı vasatın altında kalan genç eldiven, bu haftaki Erzurum deplasmanında ilk 11'e dönmeyi hedefliyor.

    Fatih Terim kaleyi Okan Kocuk a devredebilir #2

    MUSLERA BEKLENİYOR

    Galatasaray'da dört gözle beklenen isim ise kuşkusuz Fernando Muslera. Annesini kaybeden ve kulüpten özel izin alan Uruguaylı file bekçisi, bir süredir çalışmalarını ülkesinde devam ettiriyor.

    Geri dönüş sürecine Uruguay'da devam eden 34 yaşındaki kalecinin TFF lisansı kulüp tarafından çıkarılmıştı.

    Beklenenden hızlı iyileştiği belirtilen tecrübeli eldiven, aralık ayında takıma katılabilirse, vakit kaybedilmeden forma kendisine teslim edilecek.

    Fatih Terim kaleyi Okan Kocuk a devredebilir #3

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