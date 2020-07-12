Fatih Terim, kaptanlık pazubandını genç Emin'e verdi

Galatasaray'da 17 yaşındaki Emin Bayram, Ankaragücü karşısında kaptan olarak çıktı.

Galatasaray'ın Ankaragücü maçında teknik direktör Fatih Terim'den ilk 11'de sürprizler geldi.

Ahmet Çalık'ı kulübeye çeken Fatih Terim, Ankaragücü karşısında sahaya 17 yaşındaki Emin Bayram'ı kaptan olarak sürdü.

Galatasaray'ın Başakşehir ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği başarılı performansla başta Fatih Terim olmak üzere spor otoritelerinden de tam puan alan Emin Bayram, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Emin daha önce de Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamıştı.

U16'DAN DİREKT A TAKIM'A YÜKSELDİ

Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor. Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.

Futbol dünyasında idol olarak belirlediği isimlerden bahseden Emin Bayram, "Van Dijk'ı, Ramos'u ve ayrıca Ozan Kabak ağabeyi örnek alıyorum." ifadelerini kullandı.