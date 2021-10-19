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Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti

Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızının özel bir markanın moderatörü olduğu geceye katıldı. Terim'in, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etmesi beğeni kazandı.