Euro
10.8553
0.04%
Dolar
9.3096
-0.23%
Altın
532.93
0.59%
Borsa
1.434
1.14%
Bitcoin
579.435
1.97%
EXEN Coin
20.82
2.15%
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C
    Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti

    Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızının özel bir markanın moderatörü olduğu geceye katıldı. Terim'in, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etmesi beğeni kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 14:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın efsanesi ve teknik direktörü Fatih Terim, modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da konuşmacı olduğu bir lansmana eşi Fulya Terim ile birlikte katıldı.

    GECEYE DAMGA VURAN FOTOĞRAF

    Kızlarını hayranlıkla izleyen Fatih Terim ve Fulya Terim'in fotoğrafı geceye damga vururken, tecrübeli teknik adamın kızıyla ettiği dans da sosyal medyanın gündemine oturdu.

    Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti #1

    ELVIS PRESLEY DANSI OLAY OLDU

    Ünlü pop yıldızı Elvis Presley'in Jailhouse Rock şarkısı eşliğinde kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans eden Fatih Terim'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıların beğenisini kazandı.

    İŞTE O ANLAR...

    Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti - İZLE

    Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti #2

    Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir