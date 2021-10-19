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- Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti
Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kızının özel bir markanın moderatörü olduğu geceye katıldı. Terim'in, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etmesi beğeni kazandı.
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 14:11
- Güncelleme : 19.10.2021 - 14:42
Galatasaray'ın efsanesi ve teknik direktörü Fatih Terim, modacı kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın da konuşmacı olduğu bir lansmana eşi Fulya Terim ile birlikte katıldı.
GECEYE DAMGA VURAN FOTOĞRAF
Kızlarını hayranlıkla izleyen Fatih Terim ve Fulya Terim'in fotoğrafı geceye damga vururken, tecrübeli teknik adamın kızıyla ettiği dans da sosyal medyanın gündemine oturdu.
ELVIS PRESLEY DANSI OLAY OLDU
Ünlü pop yıldızı Elvis Presley'in Jailhouse Rock şarkısı eşliğinde kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans eden Fatih Terim'in görüntüleri, sosyal medya kullanıcıların beğenisini kazandı.
İŞTE O ANLAR...
Fatih Terim kızı Buse Terim Bahçekapılı ile dans etti - İZLE