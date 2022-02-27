Fatih Terim: Kupalarımın sayısını ben de unuttum

Yorumcu Sinan Engin'in Fatih Terim'in kupa sayılarını merak etmesi üzerine deneyimli teknik adamla yaşadığı diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra hiçbir röportaj vermeyen teknik direktör Fatih Terim, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programına bağlandı.

Sinan Engin vasıtasıyla yayına katılan deneyimli hoca kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

"BEN DE ŞAŞIRDIM SAYISINI UNUTTUM"

Canlı yayında Sinan Engin'in "Hocam arkadaşlar kupalarınızı saymış. 23 kupanız mı var hocam?" sorusuna "Ben 30 küsur diye biliyorum, sadece Galatasaray'da. Şaşırdım, ben de sayısını unuttum" diyerek karşılık veren Fatih Terim daha sonrasında ise "20'nin üzerinde biliyorum Sinan" ifadelerini kullandı.