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    Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında taktik değişecek

    Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında taktik değişecek

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Avrupa Ligi müsabakası öncesinde çift forvetli sistemden vazgeçiyor. Sarı-kırmızılılar Rus ekibine karşı 4-3-3 taktiğiyle sahada olacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 09:50
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:05
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    Zorlu ve yoğun fikstürde kadrosunu ekonomik kullanmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Lokomotiv Moskova deplasmanında önemli bir değişim yapmaya hazırlanıyor.

    MARCAO VE BOEY 11'E DÖNÜYOR

    Tecrübeli hocanın Rusya'da Sacha Boey, Marcao, Berkan Kutlu, Barış Alper ve Mostafa Mohamed'i 11'e alması bekleniyor.

    Fatih Terim'in DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Halil Dervişoğlu, Mbaye Diagne ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübede oturtacağı öğrenildi.

    Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında taktik değişecek #1

    TAKTİK 4-3-3

    Konyaspor önünde çift forvetli sistemi tercih eden Terim, Moskova'da 4-3-3'e geri dönecek.

    Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında taktik değişecek #2

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