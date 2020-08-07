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    Fatih Terim maaşında indirim yaptı

    Fatih Terim maaşında indirim yaptı

    Maddi anlamda takımın maaş yükünü hafifletmek isteyen G.Saray yönetimine, bir iyi haber de Fatih Terim'den geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 milyon euro olan maaşından 1 milyon euro indirime gitti.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 11:53
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    Fatih Terim maaşında indirim yaptı

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de maaş konusunda yönetime bir fedakarlık geldi.

    TERİM'DEN 1 MİLYON EUROLUK FEDAKARLIK

    Yıllık 3 milyon euro kazanan tecrübeli teknik adam, 1 milyon eurodan vazgeçerek maaşını 2 milyon euroya düşürdü.

    Fatih Terim maaşında indirim yaptı #1

    G.SARAY LİMİTE TAKILMASA DA İNDİRİME GİDİYOR

    Birçok futbolcusundan fedakarlık isteyen sarı-kırmızılı yönetim, TFF'nin verdiği limite takılmasa da maddi kaynaklar göz önüne alınarak futbolculardan indirim istemeye devam ediyor. Türk futbolcularla TL üzerinden anlaşma yapan G.Saray yönetimi, Fatih Terim'in de indirime gitmesi sonucu rahat bir nefes alacak.

    Fatih Terim maaşında indirim yaptı #2

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