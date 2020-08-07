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- Fatih Terim maaşında indirim yaptı
Fatih Terim maaşında indirim yaptı
Maddi anlamda takımın maaş yükünü hafifletmek isteyen G.Saray yönetimine, bir iyi haber de Fatih Terim'den geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 milyon euro olan maaşından 1 milyon euro indirime gitti.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 11:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den de maaş konusunda yönetime bir fedakarlık geldi.
TERİM'DEN 1 MİLYON EUROLUK FEDAKARLIK
Yıllık 3 milyon euro kazanan tecrübeli teknik adam, 1 milyon eurodan vazgeçerek maaşını 2 milyon euroya düşürdü.
G.SARAY LİMİTE TAKILMASA DA İNDİRİME GİDİYOR
Birçok futbolcusundan fedakarlık isteyen sarı-kırmızılı yönetim, TFF'nin verdiği limite takılmasa da maddi kaynaklar göz önüne alınarak futbolculardan indirim istemeye devam ediyor. Türk futbolcularla TL üzerinden anlaşma yapan G.Saray yönetimi, Fatih Terim'in de indirime gitmesi sonucu rahat bir nefes alacak.