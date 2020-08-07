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Fatih Terim maaşında indirim yaptı

Fatih Terim maaşında indirim yaptı

Maddi anlamda takımın maaş yükünü hafifletmek isteyen G.Saray yönetimine, bir iyi haber de Fatih Terim'den geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, 3 milyon euro olan maaşından 1 milyon euro indirime gitti.